Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Белорусская сторона сделала «ложные и неточные» заявления в своем отчёте об инциденте с вынужденной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом говорится в письме, направленном в начале текущей недели генеральным директором Ryanair Майклом О'Лири директору департамента авиации Белоруссии, сообщает The Wall Street Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

В своём письме О'Лири называет сотрудников минского аэропорта «обструкционистами». Глава Ryanair утверждает, что наземные службы Белоруссии не оставили пилоту шансов принять какое-либо решение, кроме того, как посадить лайнер в Минске.

Отмечается, что в опубликованной Белоруссией стенограмме части разговора между пилотами самолёта и наземным управлением экипаж Ryanair несколько раз просил диспетчеров подтвердить достоверность угрозы и их рекомендации о том, чтобы самолёт развернулся и приземлился в Минске.

Читайте также: Ни Вильнюс, ни Киев не захотели принять самолёт Ryanair — Лукашенко

О'Лири утверждает, что самолёт был «незаконно перенаправлен под ложным предлогом». По его словам, диспетчеры в Минске отказались по просьбе командира судна связаться с Ryanair, предоставив ложную информацию, что компания не отвечает на телефонные звонки.

Кроме того, указал глава авиаперевозчика, по прилёту экипажу пришлось шесть часов находиться под сопровождением вооружённых людей, при этом им долгое время не был предоставлен переводчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолёта Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске 23 мая, поступило из Швейцарии. Он добавил, что лайнер развернули возле атомной электростанции из-за угрозы безопасности АЭС.

Ранее по теме: Лукашенко: сообщение о минировании рейса Ryanair пришло из Швейцарии

При этом белорусский лидер подчеркнул, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам». Лукашенко также указал на то, что после сообщения о возможной бомбе на борту самолёта Ryanair на ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов или Киев не захотели принять борт.