Рига, , 14:24 — REGNUM Попытку вернуть государственный флаг Белоруссии на постамент для флагов стран-участниц ЧМ-2021 в Риге предпринял 27 мая гражданин Латвии — представитель партии «Русский союз Латвии» Сергей Муливанов. Флаг простоял несколько секунд — подбежавший полицейский сорвал его, несмотря на протесты партийца.

Инцидент произошёл в центре латвийской столицы у отеля «Латвия», где живут хоккеисты сборных ЧМ-2021. Муливанов возмутился, заявив, что ничего противозаконного не делает — в отличие от тех, кто сорвал накануне государственный флаг страны-участницы международного чемпионата, повесив бело-красно-белый «флаг торговцев родиной».

Накануне, 24 мая мэр города Мартиньш Стакис и глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич прибыли к постаменту с флагами стран-участниц. Они сорвали государственный флаг Белоруссии и вывесили взамен бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов. МИД Белоруссии немедленно потребовал от латвийского посла объяснений и в итоге заявил о нежелательности пребывания посла и его коллег в Минске. МИД Латвии ответил зеркально.

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«Я не снимал чей-то флаг, я не позорил ничего — я просто поставил!», — сказал журналистам Муливанов, держа в руках государственный флаг Белоруссии.

«Белоруссия есть на чемпионате — пусть стоит её флаг! Надеюсь, что ребята увидят это сообщение и хорошо проявят себя в игре», — добавил он.

Муливанов признался, что болеет за сборную Латвии, а белорусскую команду «тоже поддерживает» и убеждён, что «спорт должен объединять людей». Прохожие приветствовали его позицию.

Из опубликованного Муливановым видео ясно, что представители «Русского союза Латвии» вступились не только за государственный символ Белоруссии. Они также выступили против провокационных выходок гомосексуалистов, заявив: «Рига не город педерастов!».

Такая же надпись на латышском и русском языках была на баннере, который развернули на месте происшествия товарищи Муливанова. Полиция не препятствовала выражению гражданской позиции противников содомии.

Участники акции не акцентировали внимание на гомосексуализме министра иностранных дел Латвии и его партнёра, сорвавших 24 мая государственный флаг Белоруссии. Муливанов отметил, что такими действиями Ринкевич и Стакис оказали моральный прессинг на белорусских спортсменов.

Напомним, после инцидента с белорусским флагом в Риге президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF. Судя по видео с акции 27 мая, призыв его властями Латвии не был услышан — белорусский государственный флаг не появился, а бело-красно-белый флаг гитлеровских пособников остался.