Пермь, , 14:23 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется бывшая судебный пристав-исполнитель. Сотрудницу УФССП по региону обвиняют в четырех преступлениях по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2017—2018 годах судебный пристав-исполнитель, работая в отделе по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества, незаконно возбудила исполнительные производства на основании заведомо фиктивных документов о якобы имевшейся задолженности по заработной плате ряда частных компаний и применила меры принудительного исполнения в отношении должников по этим исполнительным производствам. Под видом законной деятельности государственного органа принудительного исполнения были незаконно обналичены денежные средства в сумме свыше 35 млн рублей с расчетных счетов фирм, в том числе операции по которым были приостановлены налоговиками.

Расследование уголовного дела завершилось. Следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении. Экс-пристав пошла на сотрудничество со следствием, что подразумевает особый порядок судебного разбирательства.