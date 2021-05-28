Новосибирск, , 14:22 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по сообщению о нападении собаки на ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что во дворе жилого дома на улице Линейная Заельцовского района города Новосибирска на 8-летнюю девочку напала собака. Из сообщения следует, что ребёнок возвращался из школы вместе со сверстницей, по пути они решили поиграть на детской площадке во дворе жилого дома. Во время игры на одну из девочек набросилась собака и покусала её. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая отогнала пса. После происшествия родители пострадавшей девочки обратились в медицинское учреждение, где ребёнку обработали раны», — уточнили в ведомстве.

В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц.