Пенза, , 15:01 — REGNUM В рабочем поселке Лунино Пензенской области отремонтируют школу №1 и центральную площадь. Соответствующее поручение 28 мая дал во время рабочей поездки по району врио губернатора Олег Мельниченко.

В образовательном учреждении, которое расположено в историческом здании постройки XIX века, учатся 519 школьников. Во времена Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь.

По нацпроекту «Образование» в прошлом году школу оборудовали в рамках федерального проекта по созданию цифровой образовательной среды. Исторический объект нуждается в ремонтых работах. Необходимо отреставрировать фасад, заменить системы отопления и водоснабжения, обновить кровлю. Мельниченко поручил привести здание старейшей районной школы в состояние, соответствующее современным требованиям.

Работы по реконструкции пройдут и на центральной площади поселка Лунино.

«В этом году давайте заложим деньги на проектно-сметную документацию. Со следующего — на приведение площади в надлежащее состояние. Надо сделать проектно-сметную документацию и экспертизу так, чтобы к декабрю выйти на торги по следующему году. Чтобы в 2022 году уже можно было объект реконструировать», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 13 сельских школах и школах малых городов Пензенской области проведут в 2021 году капитальный ремонт спортивных залов.

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