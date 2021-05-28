Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Свердловской области зафиксированы ещё 93 носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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27 мая 2021 года, для сравнения, власти зарегистрировали 98 случаев заражения, 26 мая — 94. Всего в области подтверждено 89 005 таких случаев.

Вирус SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (45 человек), Алапаевска, Арамильского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Камышловского района, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Талицкого городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге открыли рекордное число выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

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