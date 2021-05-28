Берлин, , 14:21 — REGNUM Правительство Германии сожалеет о выходе России и США из Договора по открытому небу. Об этом 28 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберг на брифинге.

Он сказал, что Берлин считает договор важной частью архитектуры контроля над вооружением. «Он способствует взаимной транспарентности, укреплению доверия и тем самым большей безопасности», — сказал Зайберг. ФРГ продолжит придерживаться договора, добавил представитель правительства.

Ранее в государственном департаменте подтвердили нежелание США возвращаться к Договору по открытому небу. В России денонсация договора рассматривается в Совете Федерации.

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