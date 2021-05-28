Вильнюс, , 14:29 — REGNUM Экономический план ЕС для «демократической Беларуси», который был разработан и принятый Еврокомиссией при участии бывшего кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской и её представителей, опубликовал 28 мая Телеграм-канал экс-кандидата.

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«Реализация плана начнётся с наступлением демократических изменений в нашей стране. Реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест», — говорится в сообщении.

Также указывается, что заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в построение «Новой Беларуси» и уточняется, что на начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада.

«По оценкам Офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования — с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ — составит около $10 млрд на первые три года Новой Беларуси», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что основные положения плана включают в себя: инвестиционный пакет на $3,6 млрд США (€3 млрд); проведение инвестиционного форума Белоруссия-ЕС высокого уровня «под возможности Новой Беларуси»; а также проведение встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Белоруссии.

Помимо того, указывается, что данные средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая: управление экономикой и развитие частного сектора; «верховенство права и независимую судебную систему»; развитие человеческого капитала и втом числе — сферу образования, социальную защиту и здравоохранение; и прозрачное, подотчётное, инклюзивное государственное управление «при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа».

Вместе с этим предполагаются объёмные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зелёную» и цифровую трансформацию экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.