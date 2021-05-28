Махачкала, , 14:20 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 жителя, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. За последнюю неделю в регионе отмечено нарастание числа пациентов с COVID-19. Так, 24 мая было выявлено на десять заразившихся меньше. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб.

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Всего за все время пандемии в Дагестане заболели COVID-19 33 472 человека. Врачам удалось вылечить 31 069 из них, в том числе 33 пациента были выписаны в течение прошедших суток. Отметим, в мае 2021 года в регионе число ежедневно выписывают в связи с излечением в среднем 30−35 человек.

Не удалось спасти врачам 1488 жителей республики. Два случая летального исхода были зафиксированы накануне, 27 мая.