Торонто, Канада, , 14:20 — REGNUM Бесплатная бета-версия «средневекового экшена» Chivalry 2 теперь доступна для всех желающих. Об этом 28 мая сообщает издание PC Gamer.

В бета-версии геймерам будут доступны карты на 40 и 60 человек, а также «дуэльные серверы». Скачать Chivalry 2 можно в сервисе Epic Games Store.

Chivalry 2 — это многопользовательский экшен, посвящённый сражениями средневековых воинов. Полноценный релиз ожидается 8 июня 2021 года.

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