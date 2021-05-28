Москва, , 14:19 — REGNUM Соглашение о развитии футбола подписали Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) с властями Алтайского края и федерацией футбола региона. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

По словам президента РФС Александра Дюкова, в Алтайском крае планируется запустить школьную и студенческую футбольные лиги, открыть восемь новых отделений.

Также, в крае планируется создать более 200 новых мужских и женских команд для участия в турнирах регионального и российского уровней по футболу, мини-футболу и пляжному футболу.