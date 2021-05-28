Джакарта, , 14:19 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запустила национальный план действий по борьбе с пластиковыми отходами в регионе, сообщает Antara.

«Наши океаны и пляжи необходимы для жизни, но загрязнение пластиковыми отходами может нанести ущерб здоровью людей и подорвать туризм и рыбную промышленность», — заявил генеральный секретарь АСЕАН.

План, принятый странами АСЕАН перед Всемирным днем окружающей среды 5 июня и Всемирным днем океана 8 июня, показывает новые достижения стран АСЕАН по решению экологических проблем.

Только шесть из десяти стран-членов АСЕАН производят более 31 млн тонн пластиковых отходов в год.

План действий будет реализован в течение следующих пяти лет.

Действия, охватываемые планом, включают в себя рекомендации для стран по сокращению одноразовых пластиковых изделий, переработку пластиковой упаковки, а также усиление мер и контроля за загрязнением моря.