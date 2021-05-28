Баку, , 14:24 — REGNUM Армении следует отказаться от шагов, которые усиливают региональную напряжённость. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространённом 28 мая в связи с недавними приграничными инцидентами.

В Баку отметили, что в последние дни армянская сторона совершила провокации вдоль границы. Одна из них — ранение азербайджанского солдата на нахичеванском участке границы.

«Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, способствующих нагнетанию ситуации в регионе», — заявили в азербайджанском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан и некоторые силы внутри самой Армении хотят развязать войну.

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