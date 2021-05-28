Ульяновск, , 14:17 — REGNUM Ульяновская область продолжает получать разные виды вакцин от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В регион передано ещё 810 комплектов «ЭпиВакКороны» и 2,4 тыс. доз вакцины «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V»). Они поступили на государственный аптечный склад, с которого распределяются по медицинским организациям.

По информации минздрава региона, в Ульяновской области первым компонентом привиты 126 316 жителей, из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 98 897 человек.

По последним данным (на 24 мая), Ульяновская область получила более 140 тыс. доз трёх видов российских вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 55 680 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 126 человек, умерли 1376 жителей.

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