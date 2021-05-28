Иваново, , 14:17 — REGNUM Обвинительный приговор в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» вынес Советский районный суд Иваново, сообщили корреспонденту 28 мая в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Как установлено судом и следствием, осуждённые при исполнении госконтракта занизили вес отходов лома черного металла, предусмотренного для утилизации, и присвоили денежные средства в крупном размере.

По решению суда одному из фигурантов назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, другому в размере 150 тысяч рублей. Также указанные лица были уволены из органов внутренних дел, сообщили в УФСБ России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Следственного комитета России, в мае — июне 2019 года начальник одного из структурных подразделений Ивановской базы хранения ресурсов МВД России продала коммерческой фирме от имени физических лиц излишек лома и отходов черных металлов, которые остались после выполнения госзаказа и принадлежали ФКУ «ЦОУМТС МВД России». Деньги от продажи сотрудница передала начальнику базы. Ущерб оценили в сумму более 520 тыс. рублей. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Ивановской области и расследовалось СУ СК России по Ивановской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство Ивановской базы ресурсов МВД зарабатывало на металлоломе