28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 14:55 — REGNUM Верующие говорят, что жизнь задана Господней волей. Она видится чередой событий, определяющих биографию человека — «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — убитому быть».

Сура еще в начале XX века называлась Сурой Поганой, то есть языческой. Возможно потому родившийся здесь в 1829 году мальчик Иван Сергиев стал святым подвижником, борцом за Веру. Первое решающее обстоятельство — все предки Ивана на протяжении 350 лет были местными священниками. Православный священник в Суре Поганой — непрерывное сражение за души прихожан, днем идущих в церковь, а ночью молящихся языческим богам. Ощущение Промысла Божиего в своей жизни возникло у Ивана в силу другого обстоятельства — его три брата умерли до 18 лет. Он остался один — в понимании, что Бог оставил его для какого-то большого служения. В результате став настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, Иоанн Сергиев проповедовал с такой пламенной верой, что слезы катились градом не только из глаз святого, но и у прихожан — взрослых, битых жизнью мужчин и женщин.

В Суру ехать с переправами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По берегам Пинеги и у дорог — избы, избы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Суре дом сестры святого Иоанна Кронштадского Дарьи Ильиничны Малкиной Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Слава о подвижнике росла. К нему шли люди уже другого круга — состоятельные, с большими грехами. И жертвовали. Отмечают, что деньги не задерживались у батюшки. Получив конверт с пожертвованием, он часто передавал его тут же нуждающемуся. Кто-то подсчитал — в год таким образом через руки отца Иоанна проходило до миллиона рублей — огромная по тем временам сумма. Иоанн Сергеев знал свои корни, исток его служения, помнил о предках-священниках. Почти 20 лет каждое лето он возвращался в Суру, привозя немыслимые по местным представлениям суммы и жертвуя их на храмы. В Суре были построены Успенский собор и Сурский Иоанновский женский монастырь с Никольским храмом. По всей Пинеге и Русскому Северу распространялась забота Иоанна Кронштадского — он жертвовал на строительство церкви в Шотовой горе, на церковь в Сояле, мимо которых проплывал пароходом по пути в Суру. Даже на родине Ломоносова он жертвовал на Дмитриевскую церковь и Ломоносовскую гимназию. И это только то, что широко известно!

Сегодня Успенский собор требует реставрации — со времен советской власти, еще недавно, в нем были клуб и кинотеатр Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Строительство Успенского собора шло под окнами комнаты, где жил святой Владимир Станулевич © ИА REGNUM Успенский собор Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас Никольский собор отстроен заново Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С колокольни собора великолепный вид на окрестности Суры Владимир Станулевич © ИА REGNUM Никольский приходской храм, возведенный на пожертвования святого, был разрушен до первого этажа Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В здании церковно-приходской школы Иоанновского женского монастыря при советской власти была столярная мастерская Владимир Станулевич © ИА REGNUM Часовня Святаго пророка Илии на месте захоронения отца Иоанна Кронштадского, псаломщика Ильи Сергиева и сестры святого Дарьи Ильиничны при советской власти была разобрана на кирпичи. Восстановлена в 2012 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Миссией Иоанна Кронштадского стала борьба с революцией. Он создал Союз Русского народа, Русскую Монархическую партию, но главным в борьбе против хаоса стали его проповеди. Остановить огромный каток силами одного, пусть и очень популярного священника невозможно. Иоанн понимал это печальное обстоятельство как Волю Божию, сокрушался в дневниковых записях, и приближение революции становилось личной трагедией святого. Предвидел ли он великие страдания русского народа в XX веке как результат революции 1917 года? Да, предвидел: «Мы переживаем ужасные времена, по-видимому, последние, и хотя день и час будущего Страшного суда никому из людей не известны, однако есть уже признаки приближения его, указанные в Евангелии… На почве безверия, малодушия, безнравственности совершается распадение государства. Без насаждения веры и страха Божия в населении России она не может устоять».

Свет и простор внутри собора Владимир Станулевич © ИА REGNUM Из окон соборного купола льется мягкий свет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На колокольню подняты колокола Владимир Станулевич © ИА REGNUM Лучший вид на Суру открывается с колокольни Никольского собора Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дом настоятельницы монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM Дальний родственник святого – иерей Алексий Кривицкий Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Обостренные чувства открывали ему видения ужасного будущего. Не потому ли с большим уважением к памяти Иоанна Кронштадского относится президент России Владимир Путин, как и святой, обеспокоенный будущим России, посещавший квартиру и места служения святого. К сожалению, призыв святого не был услышан при жизни, а весь современный мир выглядит как повторение ситуации 100-летней давности.

Пенежские амбары Владимир Станулевич © ИА REGNUM Пенежские просторы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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