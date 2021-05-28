Ханты-Мансийск, , 14:15 — REGNUM В Югре направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Сургутская типография» за сокрытие денег предприятия от налоговых органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия директор «Сургутской типографии» с октября 2017 года по октябрь 2020 года, имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам в размере свыше 16 млн рублей, прятал деньги.

Его обвиняют по ч. 1 ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в ООО «Сургутская типография» печатаются известные за пределами ХМАО окружные газеты «Местное время», «Новости Югры», «Сургутская трибуна» и другие. Учредителем предприятия, согласно открытым источникам, является издательский дом «Новости Югры», принадлежащий департаменту имущества ХМАО.