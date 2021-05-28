Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Жители Грузии для лучшей защиты от «индийского» штамма коронавируса могут носить сразу по две маки. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 мая сказал на брифинге профессор Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе.

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Он прокомментировал недавнее сообщение, что в Грузии выявили несколько случаев заражения «индийским» штаммом SARS-CoV-2. Врач отметил, что вопрос попадания этой мутации в страну был делом времени.

Чхаидзе отметил, что новый штамм более заразен, чем большинство других вариантов коронавируса, но подтверждения, что он может быть более опасным для здоровья, нет. Для защиты от инфекции врач предложил метод, который использовали в США для защиты от «британского» штамма — ношение сразу двух масок.

«Те, кто боится, примите во внимание американский опыт, — сказал Чхаидзе. — Ношение двух масок было бы более эффективным для предотвращения заражения. Если вы боитесь, наденьте две маски, в этом нет ничего плохого».

Врач также призвал жителей страны вакцинироваться от COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии накануне сообщили о том, что у пятерых человек выявили «индийский» штамм коронавируса. Все они в середине мая побывали в одной из стран Ближнего Востока.

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