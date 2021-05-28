Азов, Ростовская область, , 14:14 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул пожар, которому присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 мая.

Информация о возгорании на улице Пушкина в Азове поступила в экстренные службы примерно в 13:00 мск. Огонь вспыхнул на территории трёх хозяйственных построек. По оперативным данным, площадь пожара составляет 150 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают 55 человек и 15 единиц техники.