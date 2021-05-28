Москва, , 14:13 — REGNUM Заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что по российским трубопроводам в Европу поставляется якобы «самый грязный метан в мире» выглядит бессмысленным, некомпетентным и некорректным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Смысла в нём примерно столько же, сколько могло бы быть в заявлении, допустим, условного российского чиновника, который бы написал в социальной сети, что госпожа Грэнхолм никогда не моется и дурно пахнет. Как российский чиновник может это проверить из-за океана, если он никогда не видел этого человека вживую?

Вот так же и министр энергетики США, только получив этот пост, обнаруживает свою некомпетентность подобными необоснованными и абсурдными заявлениями. А реальность на самом деле такова: с тех пор как Россия в 2019 году присоединилась к Парижскому соглашению по климату, метан был исключён российским законодательством из списка загрязняющих веществ, хотя закон признаёт его парниковым газом (что логично, исходя из химических свойств этого газа).

И хотя такая норма содержится только в российском законодательстве, следует отметить, что, во-первых, закон был принят только после присоединения к Парижскому соглашению и наверняка на стадии законопроекта учитывал мнение экологов, в том числе и международных экологических организаций.

Во-вторых, государству теоретически было бы выгоднее признать как можно больше углеводородов загрязняющими веществами и требовать с добывающих и перерабатывающих их компаний соответствующую плату в бюджет.

Отметим также, что в 2020 году международная общественная организация «Глобальная инициатива по метану» провела исследование, в котором говорилось, что из общего количества выбросов метана в атмосферу нефтегазовая промышленность обеспечивает только 24% таких выбросов.

В то время как продукты жизнедеятельности животных и в особенности домашнего скота производят почти 30% выбросов метана в атмосферу. Ещё 11%, то есть тоже немалую долю выбросов метана, генерируют мусорные свалки.

Министр энергетики РФ Александр Новак в ответ на клеветническое заявление своей американской коллеги в адрес российского трубопроводного газа и его поставщика рассказал, что поставляемый по трубопроводу в Европу российский газ имеет в четыре раза меньший углеродный след, чем сжиженный природный газ из США.

Это связано, прежде всего, с тем, что сланцевый газ в США добывается методом фрекинга, то есть гидроразрыва пласта, против применения которого протестуют как американские, так и международные защитники природы. Ведь фрекинг приводит к существенным экологическим проблемам.

Кроме того, следует отметить, что Газпром как социально ответственная публичная компания ежегодно публикует на своём сайте в открытом доступе отчёты об устойчивом развитии и экологические отчёты.

Среди мер, направленных на защиту окружающей среды, Газпром практикует учёт выбросов парниковых газов и сокращение выбросов метана при проведении технологических и ремонтных операций.

Кроме того, Газпром в 2018 году стал первой российской компанией, в которой был проведён международный аудит отчётности о выбросах парниковых газов. Акции Газпрома на Московской бирже не отреагировали на клевету из США, в настоящее время прибавляя 0,28% стоимости», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Такое мнение высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

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