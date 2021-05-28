Канберра, , 14:15 — REGNUM На авторынке Австралии представлена лимитированная серия купе Lexus LC 500, получившая название LC Inspiration. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Серия LC Inspiration 2021 года в Австралии будет представлена пятью экземплярами авто, стоимостью от 219 393 австралийских долларов (12,54 млн рублей).

Автомобиль лимитированной серии предложат покупателям в версиях LC 500 и LC 500h. Стоимость самого бюджетного варианта LC 500 равна 220 тыс австралийских долларов (12,54 млн рублей). Это авто оснащено атмосферным мотором V8 объёмом пять литров и производительностью 477 л. с.

Версия LC 500h стоит на 175 австралийских долларов (10 тыс. рублей) дороже. Она укомплектована бензиново-электрическим мотором производительностью 359 «лошадей».

Кузов Lexus LC 500 и Lexus LC 500h может быть выкрашен в цвета: Onyx, White Nova или Sonic Silver. Все модели имеют чёрную решётку радиатора, накладку на бампер, окантовку передних фонарей, боковые молдинги и др.

Ранее стало известно, что во второй половине 2021 года компания Lexus проведёт официальную премьеру полноприводного рамного внедорожника LX нового поколения. В гамме двигателей Lexus LX с большой долей вероятности будет присутствовать 5,7-литровый бензиновый восьмицилиндровый двигатель и гибридный мотор.

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