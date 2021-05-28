Сибай, Башкирия, , 14:17 — REGNUM Начальника отдела образования администрации города Сибая заподозрили в получении крупной взятки в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в прошлом году фигурант уголовного дела потребовал у представителя фирмы приобрести и смонтировать систему электроснабжения и видеонаблюдения на земельном участке, который принадлежит его матери. Следователи считают, что за это он пообещал содействие в заключении договоров с подведомственными ему учебными заведениями на поставку оборудования и систем безопасности, а также их приеме и оплате.

Отмечается, что фирма приобрела и произвела монтаж системы видеонаблюдения и электроснабжения на сумму свыше 240 тысяч рублей.

По данному факту в отношении 42-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

«Напомним, что ранее на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан совместно с МВД по Республике Башкортостан начальник отдела образования администрации города Сибая был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.