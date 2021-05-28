Белгород, , 14:12 — REGNUM Из крупных торговых центров Белгорода 28 мая эвакуируют посетителей. Сотрудников силовых ведомств заметили и возле нескольких школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Посетителей эвакуировали как минимум из четырёх ТРЦ. В одном из них, по данным телеграм-канала «Жесть Белгород» полученным от пресс-службы МЧС, сработала пожарная сигнализация и тревога оказалась ложной. Подробности остальных эвакуаций пока не известны.

Подписчики также сообщают, что полиция выводила учеников из лицеев № 9 и 38, а также из школы №31. Официальных комментариев пока не предоставлено.