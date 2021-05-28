Ставрополь, , 14:09 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедший день подтвердился коронавирус у 60 человек. Днем раньше показатель прироста составил 62 человека, а 25 мая в крае было зафиксировано рекордно низкое число заболевших — всего 34 человека. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

В настоящее время на Ставрополье число носителей коронавируса составляет 54 631 человек. Из них сумели справиться с болезнью 51 727 пациентов. За прошедший день выписаны в связи с излечением 56 человек.

Также за этот день были зафиксированы случаи летального исхода. Скончались еще пятеро жителей Ставрополья. Общее число случаев смерти от COVID-19 достигло в крае 1494.