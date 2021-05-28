Москва, 28 мая 2021, 14:12 — REGNUM В Москве началась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.
Открывая встречу, глава Минобороны РФ заявил, что Москва и Ереван укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур и прежде всего, ОДКБ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.
Кроме того, военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в среднюю школу №1 города Мартуни персональные компьютеры, переданные Челябинской благотворительной организацией «Мы едины».
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