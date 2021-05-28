Москва, , 14:12 — REGNUM В Москве началась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — сказал Шойгу.

Открывая встречу, глава Минобороны РФ заявил, что Москва и Ереван укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур и прежде всего, ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

Кроме того, военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в среднюю школу №1 города Мартуни персональные компьютеры, переданные Челябинской благотворительной организацией «Мы едины».

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