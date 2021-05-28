Выборг, Ленинградская область, , 14:16 — REGNUM Из-за аварийного состояния одной из архитектурных достопримечательностей Выборга — Дома Говинга — на территории здания введен режим повышенной готовности. Таким образом администрация Выборгского района Ленинградской области планирует ускорить процесс выделения средств на консервацию здания, сообщил заместитель главы администрации Выборгского района Ленобласти Дмитрий Самойленко.

Город Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, нежилое здание «Дом Говинга» на Крепостной улице, 11, до недавнего времени находилось в собственности ООО «СК «Северо-Запад». Компания должна была провести противоаварийные работы и реставрацию объекта, но ничего из этого не сделала. В результате в отношении строительной компании правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела — по неисполнению решения суда в части непринятия мер по сохранению объекта культурного наследия и по факту нанесения ему ущерба.

В марте 2021 года Выборгский городской суд принял решение о передаче дома на баланс региона. В мае 2021 года эксперты специализированной организации провели обследование здания и признали его аварийным.

«Мы считаем необходимым ввести режим повышенной готовности, чтобы принять срочные меры, направленные на недопущение обрушения фрагментов стен и обеспечение безопасности населения», — пояснил Самойленко.

Отметим, что такой режим позволяет выделить средства на проведение экстренных мероприятий.

«Сегодня администрацией Выборгского района выпущено постановление о введении с 28 мая 2021 года режима повышенной готовности в границах земельного участка, где находится «Дом Говинга», для органов управления и сил Выборгского звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — подытожили в районной администрации.

В соответствии с данным документом необходимо, в частности, принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров возможного ущерба.

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