Москва, 10 апреля, 2012, 19:39 — ИА Регнум. В минувшие выходные группа жителей Ульяновской области объявила голодовку против размещения перевалочной базы НАТО в городе. Люди заявляют, что сделают все возможное "для того чтобы не впустить врага в самое сердце России". Незадолго до объявленной голодовки (в ней принимают участие около 15 ульяновцев) Департамент информации и печати МИД России и руководство Ульяновской области дали официальные пояснения относительно возможного транзита грузов НАТО из Афганистана через Ульяновск.

Как следует из объяснений, эти действия предпринимаются в рамках резолюции Совбеза ООН . В мае прошлого года руководство НАТО обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность упрощенного транзита нелетальных грузов Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистан и из него комбинированным способом, то есть железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. Были проработаны технические возможности реализации такой транзитной схемы. В конечном итоге выбор пал на Ульяновск, чей аэропорт подходит для таких целей с точки зрения расположения железнодорожных путей, по которым привозилась бы часть грузов.

Кроме того, взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэродрома "Ульяновск-Восточный" - одна из самых длинных в мире, ее длина составляет 5100 метров (при ширине 106 метров). Эта ВПП была резервной для приземления космоплана советской многоразовой транспортной космической системы "Буран". По заверению специалистов, все это на развитии общей инфраструктуры региона скажется только положительно: появятся новые рабочие места, область может получить материальную компенсацию в обмен на создание перевалочного пункта НАТО.

В МИД РФ особо подчеркнули, что о каких-либо военных базах или объектах речи не идет. Для возможного транзита будут задействованы исключительно гражданские объекты - склады временного хранения и т.п. Присутствие натовского персонала не предполагается. "Пункт" будут обслуживать исключительно российские летчики и люди из России других необходимых для этого профессий. Кроме того, за грузами МССБ будет надежный контроль со стороны таможенных органов, следовательно, любой наркотрафик исключен.

Как заявил в конце минувшей недели заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко , никакой перевалочной базы, тем более НАТО, в Ульяновске не будет. "Речь идет о временных складах, необходимых для хранения и последующей погрузки на самолеты контейнеров с нелетальными, то есть невоенными грузами в адрес Международных сил содействию безопасности", - заверил дипломат. Перевозки, по его словам, носят сугубо коммерческий характер, а их цена определяется договором между заказчиками на перевозки и самими перевозчиками с учетом международных тарифов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров , в свою очередь, также подтвердил, что в Ульяновске не будет "перевалочной базы НАТО". Руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что транзит грузов в этом городе будет идти под полным таможенным контролем РФ. "Там будут только российские таможенники и российские компании, задействованные в этом, - сказал Сергей Лавров. - Под цели возможного транзита предполагается задействовать исключительно гражданские объекты материально-технического обеспечения - склады временного хранения и пр. Ни военного, ни гражданского натовского персонала там не предусматривается".

МИД России совместно с компетентными российскими ведомствами подготовил предложения по созданию необходимой нормативно-правовой базы для возможного запуска схемы комбинированного транзита. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в правительстве РФ .

"Уже несколько недель вами пытаются манипулировать люди, чьей целью стало разжигание протестных настроений в обществе, - сообщил в своем официальном обращении к жителям Ульяновской области губернатор региона Сергей Морозов . - Эти люди используют любой повод для того, чтобы раскачать политическую ситуацию в области, дестабилизировать обстановку. В своих политических играх, они не гнушаются ничем: ни подменой понятий, ни откровенной ложью, ни эксплуатацией ваших патриотических чувств. В целях и действиях этих людей нет ни капли заботы о каждом из вас, о благе региона в целом, о его будущем. Последним поводом для политических спекуляция стал проект создания пункта транзита грузов НАТО на территории Ульяновской области.

Представители целого ряда федеральных структур и ведомств - глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , а также департамент информации и печати МИДа России неоднократно опровергали всевозможные слухи и домыслы относительно ситуации с предполагаемым созданием этого объекта. Хочу и со ссылкой на этих уважаемых людей, и от себя лично еще раз заявить:

В Ульяновске не будет военной базы и вообще каких-либо военных объектов НАТО. Речь о военных объектах не ведется принципиально.

В пункте транзита грузов не будет военного и гражданского персонала НАТО.

Перевозить будут невоенные грузы.

Перевозка будет осуществляться только самолетами российских компаний: "Волга-Днепр" и "Полет" - с нашими российскими экипажами.

Перевозка данных грузов расценивается исключительно как коммерческая и для ее обеспечения достаточно уже имеющихся в аэропорту "Восточный" гражданских объектов и исключительно российского персонала, никаких дополнительных объектов строиться не будет.

Транзит грузов из Афганистана и в Афганистан будет осуществляться под полным контролем российских таможенных органов. Особенное внимание планируют уделять проверке грузов на наличие наркотических средств.

Меня, как губернатора Ульяновской области, не меньше, чем любого жителя нашего региона волнует его безопасность. На ульяновской земле родились мои дети, внуки. Здесь похоронены мои близкие. И слово "патриотизм" для меня также свято, как и для большинства жителей региона. Тем более горько, что этим словом спекулируют политические популисты, не заботясь ни о спокойствии населения области, ни о здоровье ветеранов, у которых их истерия вызвала немало крайне опасного для них волнения. Не поддавайтесь на политические провокации".