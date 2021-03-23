Руководство Ульяновской области: "Никакой перевалочной базы НАТО тут не будет"
Москва, 10 апреля, 2012, 19:39 — ИА Регнум. В минувшие выходные группа жителей Ульяновской области объявила голодовку против размещения перевалочной базы
Как следует из объяснений, эти действия предпринимаются в рамках резолюции
Кроме того, взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэродрома "Ульяновск-Восточный" - одна из самых длинных в мире, ее длина составляет 5100 метров (при ширине 106 метров). Эта ВПП была резервной для приземления космоплана советской многоразовой транспортной космической системы "Буран". По заверению специалистов, все это на развитии общей инфраструктуры региона скажется только положительно: появятся новые рабочие места, область может получить материальную компенсацию в обмен на создание перевалочного пункта НАТО.
В МИД РФ особо подчеркнули, что о каких-либо военных базах или объектах речи не идет. Для возможного транзита будут задействованы исключительно гражданские объекты - склады временного хранения и т.п. Присутствие натовского персонала не предполагается. "Пункт" будут обслуживать исключительно российские летчики и люди из России других необходимых для этого профессий. Кроме того, за грузами МССБ будет надежный контроль со стороны таможенных органов, следовательно, любой наркотрафик исключен.
Как заявил в конце минувшей недели заместитель министра иностранных дел России
Глава МИД РФ
МИД России совместно с компетентными российскими ведомствами подготовил предложения по созданию необходимой нормативно-правовой базы для возможного запуска схемы комбинированного транзита. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в
"Уже несколько недель вами пытаются манипулировать люди, чьей целью стало разжигание протестных настроений в обществе, - сообщил в своем официальном обращении к жителям Ульяновской области губернатор региона
Представители целого ряда федеральных структур и ведомств - глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации
В Ульяновске не будет военной базы и вообще каких-либо военных объектов НАТО. Речь о военных объектах не ведется принципиально.
В пункте транзита грузов не будет военного и гражданского персонала НАТО.
Перевозить будут невоенные грузы.
Перевозка будет осуществляться только самолетами российских компаний: "Волга-Днепр" и "Полет" - с нашими российскими экипажами.
Перевозка данных грузов расценивается исключительно как коммерческая и для ее обеспечения достаточно уже имеющихся в аэропорту "Восточный" гражданских объектов и исключительно российского персонала, никаких дополнительных объектов строиться не будет.
Транзит грузов из Афганистана и в Афганистан будет осуществляться под полным контролем российских таможенных органов. Особенное внимание планируют уделять проверке грузов на наличие наркотических средств.
Меня, как губернатора Ульяновской области, не меньше, чем любого жителя нашего региона волнует его безопасность. На ульяновской земле родились мои дети, внуки. Здесь похоронены мои близкие. И слово "патриотизм" для меня также свято, как и для большинства жителей региона. Тем более горько, что этим словом спекулируют политические популисты, не заботясь ни о спокойствии населения области, ни о здоровье ветеранов, у которых их истерия вызвала немало крайне опасного для них волнения. Не поддавайтесь на политические провокации".