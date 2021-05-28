Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Екатеринбурге открыли 17 выездных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Так, выездные пункты открылись на базе 15 торговых центров города: «Свердловск», «Академический», «Гринвич», «Мега», «Алатырь», «Леруа Мерлен» (на пер. Базовый и ул. Металлургов), «Дирижабль», «Сима-Ленд», «Мегаполис», «Омега», «Парк Хаус», «Максидом», «Таганский ряд» и «Карнавал». Также прививку можно поставить в аэропорту «Кольцово» и екатеринбургском цирке.

Однако в целом по Свердловской области выездных пунктов немного. Они есть в Верхней Пымше (в «Кировском» на ул. Орджоникидзе, 18) и Нижнем Тагиле (ТРЦ «Депо»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре не исключили, что в некоторых муниципалитетах Свердловской области будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что такие прививки должны ставиться на добровольной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса