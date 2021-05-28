Торонто, Канада, , 14:04 — REGNUM В Сети раньше времени появилась запись геймплея из игры Far Cry 6. Об этом 28 мая сообщает издание PC Gamer.

В небольшом шестиминутном ролике показаны фрагменты сражений главного героя с различными противниками. Особенно зрителей привлекло наличие в игре нового необычного питомца — крокодила, которого можно одевать в различные наряды.

Напомним, разработчики из Ubisoft планировали официально представить новый геймплей сегодня, 28 мая. Вероятно, автор ролика каким-то образом заранее получил к нему доступ.

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