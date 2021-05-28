Казань, , 14:59 — REGNUM В Татарии за минувший день зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 28 мая выявлено 21 392 случая инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии выздоровели 18 344 ковид-пациента, за сутки выписался 41 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, погибших от COVID-19 за сутки не зафиксировано.

Госпитализация из числа заболевших за вчерашний день потребовалась 17 жителям, 15 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 11 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии рассматривают возможность смягчения ковидных ограничений перед началом летнего туристического сезона. Окончательное решение по этому поводу примет Роспотребнадзор.

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