Новосибирск, , 14:01 — REGNUM Аварийно-спасательная служба Новосибирска приступила к обследованию дна городских пляжей. В этом году планируется официально открыть Бугринский пляж, четыре пляжа вдоль парка культуры и отдыха «У моря Обского» и пляж «Звезда», уточнили в мэрии муниципалитета.

Заместитель начальника аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексей Шилов отметил, что пока новосибирское водохранилище ещё не достаточно заполнено, проводится очистка береговой линии — той части, которая в дальнейшем будет под водой. После его наполнения задача водолазов — обследовать дно и посмотреть, принесла ли что-то с собой вода. Работы планируется провести в первой декаде июня.

В этом году муниципальная аварийно-спасательная служба планируется набрать 79 матросов-спасателей. Они будут работать на пляжах и в массовых местах несанкционированного купания.