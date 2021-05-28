Москва, , 14:07 — REGNUM Мосгорсуд принял решение в полном объеме удовлетворить гражданский иск журналиста Ивана Голунова о возмещении морального вреда к бывшим полицейским, которые, по версии следствия, подбросили ему наркотики, обязав каждого фигуранта выплатить потерпевшему по одному млн рублей.

«Суд постановил удовлетворить иск потерпевшего Голунова… взыскать с Ляховца, Уметбаева, Сергалиева, Феофанова и Коновалова по 1 млн рублей», — заявили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пятеро бывших сотрудников полиции приговорены Мосгорсудом к срокам от 5 до 12 лет колонии по делу журналиста Ивана Голунова.

Напомним, ранее Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, журналисту подбросили наркотики ради повышения служебных показателей.