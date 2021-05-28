Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян переболела коронавирусом. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным СМИ, вместе с моделью коронавирусом заразились все её дети. Из-за вынужденного карантина пришлось приостановить съёмку популярного шоу «Семейство Кардашьян» на две недели.

Добавим, что точные даты, когда Ким Кардашьян заразилась COVID-19, неизвестны. Сейчас модель и четверо её детей чувствуют себя хорошо.

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