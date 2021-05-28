Минск, , 14:00 — REGNUM Укрепление единства СНГ должно стать ответом на глобальные потрясения и попытки передела мира. Об этом 28 мая на заседании Совета глав правительств СНГ заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

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«Как ранее прогнозировал президент нашей страны, пандемия вылилась в попытку передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, право сильного довлеет над международным правом. Страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем, давлением и откровенным вмешательством», — сообщил Головченко.

Как сообщает госинформагентство БелТА, Головченко отметил, что «и Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада».

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«Мы наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Белоруссии, безусловно, являются страны — участницы СНГ. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы», — сказал Головченко.

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