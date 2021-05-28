Москва, , 13:59 — REGNUM На минувшей неделе Telegram-каналы поделились многими любопытными новостями. Недолговечный музей мата, противогололедный пляж, праздник топора: читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве преступнику удалось провернуть крупную аферу. Мужчина загрузил в банкомат миллион бумажек из «банка приколов», перевел сумму на несколько карт и сразу их обналичил. Поймать его пока не удалось. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, пишет «Москвач».

В Белгородской области провели опрос о здоровье и удивились. По итогам коронавирусного 2020 года жители Белгородчины стали чувствовать себя лучше. Каждый второй ответил, что его самочувствие улучшилось. «В чем секрет? Предполагаем, что в массовой истерии, когда репортажи и сообщения в соцсетях об ужасах COVID-19 транслировались из всех ТВ, мониторов и утюгов, люди невольно это примеряли на себя. Представили, а спина уже и не так сильно болит, да и давление не так заметно», — иронизирует «Белгородчина».

В Костроме попробовали, но не смогли изучить пассажиропотоки: деньги на изучение не нашли, поэтому контракты с муниципальными перевозчиками заключили всего на год. В городе надеются изыскать средства во второй половине следующего года. «Традиционная победа инерционного сценария в Костроме», — отмечает «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

На Невском проспекте открылся и почти сразу закрылся необычный музей — мата. Причиной закрытия, кажется, стали жалобы граждан. «Некоторые горожане с тонкой душевной организацией не вынесли такого соседства», — сообщает «Петербург с огоньком».

Тем временем по Неве в городе стали в большом числе разъезжать незарегистрированные гидроциклы. Штрафы им невозможно выписать из-за отсутствия бортовых номеров. «Ночной губернатор» пишет, что для решения проблемы администрация приняла странное решение: не активизировать усилия по ловле хулиганов, а снизить величину налога на гидроциклы, чтобы их было проще зарегистрировать. Учитывая стоимость гидроциклов, трудно поверить, что хозяевам техники мешает цена регистрации.

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре официально перенесен на весну будущего года, хотя по плану уже должен был пройти в январе. «Усы Печорина» передает, что при этом ледовый стадион в городе все еще не открыт, там ведутся работы. Остается надеяться, что за год стадион доделают.

«Кё» узнал, что один из пляжей в Калининградской области внезапно для всех засыпали песком странного белесого оттенка. Оказалось, это песок с солью, которым зимой обрабатывали дороги. В ситуации разбирается областная прокуратура.

В ТЦ Архангельска замечен голый мужчина. Его оперативно остановили охранники и выставили из помещения. Как пишет «Сейчас Архангельск», — за то, что мужчина был без маски.

Приволжский федеральный округ

«Нижегородская стрелка» сообщает, что в двух городах Нижегородской области — в Арзамасе и Городце — введут «дореволюционный дизайн-код вывесок». Планируется на нескольких улицах заменить вывески и вернуть им «исторический вид». Ведутся переговоры с «Пятерочкой», «Почтой России», «Связным», которым придется поменять свои корпоративные вывески на дореволюционные.

Знаменитые самарские «кубы позора» и «пирамиды должников», которые выставляют рядом с квартирами должников по коммунальным услугам, решили модифицировать. Теперь пирамиды сделали передвижными — на колесиках, чтобы увеличить охват. «В Самаре сейчас много должников и за свет, и за воду, можно еще подтянуть алиментщиков и другую братию. И у дома каждого — такая штука катается. Страшно представить…», — удивляется «Злой самаритянин».

Печальная история случилась в Удмуртии. Автобус с сельскими школьниками застрял в грязи. Хуже, что вызванный на подмогу трактор тоже застрял. «Все новости Удмуртии» пишут, что дороги, на которой произошло ЧП, нет в списке ремонтируемых, а таких дорог в регионе вообще столько, что и не сосчитать.

Южный федеральный округ

В Севастополе установили «умную» остановку, но жители радовались недолго: между остановкой и дорогой поставили глухой забор. «Телеграммы из Крыма» уточняют, что в администрации сообщили: остановка на этом участке вообще не предусмотрена и ее перенесут в ближайшее время. Остается непонятным, зачем ее ставили.

«Кубанская телега» просит жителей и гостей Сочи не есть летучих мышей, а еще лучше вообще с ними не взаимодействовать. Дело в том, что у сочинских рукокрылых нашли два новых коронавируса. В пещеры, где обитают эти потенциально опасные создания, организованные группы туристов не водят. Но некоторые путешественники идут туда самостоятельно, поэтому есть опасение, что зараза может распространиться.

Северо-Кавказский федеральный округ

Удивительную изобретательность продемонстрировали сотрудницы газовой компании в Минводах. Они сорвали пломбу со счетчика мужчины, чтобы выписать ему штраф за ее отсутствие. Но у гражданина возле двери была установлена видеокамера, которая все засняла. «Это был великолепный план. Надежный, как швейцарские часы», — шутит «ЧП КЧР».

Уральский федеральный округ

Сотрудники ДПС в Екатеринбурге остановили арендованное авто и обнаружили в багажнике сразу четыре крышки от канализационных люков. «Лампа» пишет, что водитель не смог внятно пояснить происхождение данных предметов и стал утверждать, будто перевезти люки его попросили знакомые. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции, идет разбирательство.

Сибирский федеральный округ

«Независимый Красноярск» радуется за попавшего в Книгу рекордов Гиннеса красноярца. 59-летний житель подтянулся более четырех тысяч раз, потратив на это шесть часов.

В августе в Томске все же пройдет «один из любимых праздников томичей и гостей города — Праздник Топора». «И это неплохо, жители уже изголодались по активностям и даже выезжают на празднование 300-летия в соседнее Кемерово», — пишет «Томский очкарик».

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» узнала, что Магаданская область оказалась в числе лидеров среди регионов по интересу к самогонным аппаратам. «Опять, — пишет автор канала и поясняет: — Было бы странно, если такой рейтинг обошелся без Колымы. С точки зрения распространенности вредных привычек регион — один из лидеров во всевозможных рейтингах. К сожалению».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 июня.