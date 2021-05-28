Махачкала, , 13:59 — REGNUM Глава столицы Дагестана Салман Дадаев совершил поездку в городской маршрутке. Поручение проверить работу общественного транспорта Махачкалы отдал в ходе совещания 26 мая руководитель республики Сергей Меликов. По пути в поселок Ленинкент, от жителей которого поступали многочисленные жалобы, Дадаев зафиксировал массу нарушений.

Среди них самыми существенными были переполненность транспорта, а также посадка и высадка пассажиров вне специально отведённых мест. О своих замечаниях Дадаев написал на странице в Instagram. В числе прочих нарушений он отметил недостаточное количество машин на маршрутах и неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств.

«По итогам поездки по отношению к компании-перевозчику будут приняты меры, вплоть до снятия с маршрута, если все выявленные нарушения не будут своевременно устранены. Также были выслушаны предложения и пожелания жителей поселка, по которым будут даны поручения профильным подразделениям администрации», — написал Дадаев.