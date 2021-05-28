Москва, , 13:58 — REGNUM По задумке правительства РФ новая система оплаты труда в сфере здравоохранения сможет уравновесить зарплаты медработников и, тем самым, удастся избежать переизбытка специалистов в одних регионах и недостатка в других, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

«Сама по себе идея неплоха, но на практике новая система оплаты труда предполагает определенную дифференциацию по должности и по региональному признаку.

Дифференциации оплаты труда в зависимости от должности работника и так используется сегодня. Рядовой врач, средний медицинский персонал, заведующий отделением и главный врач получают разные оклады.

Также существует градация в зависимости от специализации. Например, у хирурга оклад в среднем выше, чем у участкового терапевта.

Во-первых, ставка зависит от той категории, к которой относится работник, во-вторых, имеется премиальная часть, которая связана с эффективностью работы в конкретном медицинском учреждении.

Получается, что наряду с этими коэффициентами государство введет еще один связанный с местом проживания, точнее с местом оказания медицинских услуг. Так для Москвы предусмотрен коэфициент — 3, для Санкт-Петербурга — 2,5, для остальных регионов — 1.

В данный момент такой подход противоречит Трудовому кодексу РФ, где четко сказано, что место жительства не может быть основанием для дискриминации в оплате труда специалиста.

Пока не совсем понятно, как правительство собирается обосновывать данный коэффициент. На мой взгляд, действующая в данный момент система эффективного контракта, когда оплата зависит от специализации и показателей конкретного медработника, более продуктивна», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует ввести новые коэффициенты при расчете зарплат медицинским работникам. С ноября 2021 года по март 2022 года в семи регионах будет проводиться пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда.

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