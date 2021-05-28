Село Барятино, Калужская область, 28 мая 2021, 14:06 — REGNUM Фотовыставка Банка России «Истории Победы» открылась в военно-историческом музее «Зайцева гора» Калужской области. Посетители музея могут познакомиться с увеличенными изображениями памятных монет, посвященных историческим датам и подвигам героев Великой Отечественной войны. Об этом 28 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Фотовыставка памятных монет Банка России «Истории Победы»
Фотовыставка памятных монет Банка России «Истории Победы»
Фото пресс-службы отделения Калуга Банка России по ЦФО

Сюжеты памятных монет, представленных на фотопанно, напомнят о событиях 1941−1945 годов и расскажут о мужестве и героизме людей на трудном пути к Победе. В металле отражены ключевые этапы Великой Отечественной войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение Красного знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина.

«На выставке представлены изображения 19 редких памятных монет. Посетители могут детально рассмотреть все тонкости работы художников-медальеров. Каждое изображение монеты сопровождается описанием исторического факта о Великой Отечественной войне, которому она посвящена, а также характеристикой самого денежного знака», — отметил Владимир Репета,

Выставка будет работать в стенах военно-исторического музея «Зайцева гора» до 31 июля.

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