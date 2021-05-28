Село Барятино, Калужская область, 28 мая, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Фотовыставка Банка России «Истории Победы» открылась в военно-историческом музее «Зайцева гора» Калужской области. Посетители музея могут познакомиться с увеличенными изображениями памятных монет, посвященных историческим датам и подвигам героев Великой Отечественной войны. Об этом 28 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Фото пресс-службы отделения Калуга Банка России по ЦФО Фотовыставка памятных монет Банка России «Истории Победы»

Сюжеты памятных монет, представленных на фотопанно, напомнят о событиях 1941−1945 годов и расскажут о мужестве и героизме людей на трудном пути к Победе. В металле отражены ключевые этапы Великой Отечественной войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение Красного знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина.

«На выставке представлены изображения 19 редких памятных монет. Посетители могут детально рассмотреть все тонкости работы художников-медальеров. Каждое изображение монеты сопровождается описанием исторического факта о Великой Отечественной войне, которому она посвящена, а также характеристикой самого денежного знака», — отметил Владимир Репета,

Выставка будет работать в стенах военно-исторического музея «Зайцева гора» до 31 июля.