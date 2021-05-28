Самара, , 14:00 — REGNUM 85 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 64 536 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1887 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 15 таких пациентов.

Отмечается, что в регионе справились с этим вирусом 61 640 человек, в том числе 69 пациентов победили его в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 мая в регионе выявили 75 случаев заражения коронавирусом.