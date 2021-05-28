Москва, , 13:56 — REGNUM Пять уроженцев Таджикистана признаны виновными в подготовке теракта в Московской области, 28 мая сообщает «Интерфакс».

Приговор вынес второй западный окружной военный суд. Подсудимые получили от девяти до 17 лет колонии строго режима. Подробности дела не раскрывается из-за секретности материалов.

Фигуранты признаны виновными в подготовке теракта, организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия.

Адвокат одного из обвиняемых сказал, что никто из фигурантов не признал своей вины. Защита планирует обжаловать решение суда.

Уроженцы Таджикистана были арестованы 25 октября 2018 года по подозрению в помощи террористической организации и подготовке теракта.