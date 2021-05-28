Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum продал редкий суперкар — Ford GT MK II 2020 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Новому владельцу суперкар обошёлся в 1,87 млн долларов (около 137,46 млн рублей), в то время как прежний владелец купил его за 1,2 млн долларов (около 88,17 млн рублей).

Всего компанией было выпущено 45 экземпляров Ford GT MK II. Проданный экземпляр модели может похвастаться ярко-синей ливреей, выполненной в стиле автомобиля, участвовавшего в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», которым управлял гонщик Кен Майлз.

Кузов суперкара окрашен в голубой оттенок с красными и чёрными акцентами на капоте и дверях автомобиля. Их дополняют вставки синего цвета по низу машины.

В движение модель приводится переработанным турбированным двигателем EcoBoost V6 рабочим объёмом 3,5 литра мощностью 700 л. с.

Ранее аукционный дом Mecum продал за 1,87 млн долларов (около 137,4 млн рублей) спортивное багги Big Oly. Это авто принадлежало гонщику Парнелли Джонсу, который занимал первые места на этом авто на гонках Baja 1000 в 1971 и 1972 годах.

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