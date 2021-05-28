Рязань, , 14:03 — REGNUM Претендента на вакантную должность начальника управления транспорта определила комиссия в Рязани. Об этом 28 мая на своей странице в социальной сети написала глава администрации Елена Сорокина.

На первый этап кадрового конкурса подали заявки 10 человек. На второй этап пришли восемь кандидатов. Конкурсная комиссия провела тестирование и индивидуальные собеседования с претендентами.

«Лучшие результаты показал Вениамин Синяков, большинством голосов комиссия признала его победителем. Комиссия предоставила мне официальные рекомендации по назначению победителя на должность начальника управления транспорта», — написала мэр.

Конкурс на замещение вакансии был объявлен в феврале 2021 года. Кроме начальника управления транспорта в Рязани искали двух заместителей начальника управления благоустройства города и замначальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.