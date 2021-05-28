Новосибирск, , 13:50 — REGNUM В Новосибирской области с 30 апреля по 23 мая 2021 составлено 673 протокола об административных правонарушениях в период действия особого противопожарного режима. За прошедшую неделю по итогам рейдов составлено ещё 22 административных протокола. Всего на сегодняшний день составлено 695 протоколов, сообщает правительство региона.

Уточняется, что большинство протоколов с начала действия особого режима — 621 протокол — составлено в отношении физических лиц, 69 протоколов касались действий юридических лиц, вынесено 335 штрафов на сумму 2 млн 124 тысячи рублей и 196 предупреждений.

По информации министерства сельского хозяйства региона, в 2021 году на сельзозпроизводителей, нарушивших требования противопожарной безопасности, составлено три протокола об административных правонарушениях и вынесено три постановления суда. В связи с этим два фермера и одно хозяйство лишились мер государственной поддержки.