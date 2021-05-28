Абакан, , 13:50 — REGNUM С 29 мая по 1 июня в Хакасии на почве и в воздухе местами ожидаются заморозки до — 5 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

В управлении уточнили, что заморозки могут привести к повреждению или гибели сельхозкультур. Поэтому на неблагоприятный метеопрогноз следует обратить внимание аграриям и владельцам подсобных хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о надвигающихся заморозках.

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