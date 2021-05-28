Батайск, Ростовская область, , 13:49 — REGNUM Оснащение детского сада, строящегося в Батайске, обойдётся в 20,5 млн рублей. Необходимая сумма выделена из резервного фонда Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.

Средства пойдут на закупку посуды, оборудования, инвентаря, мебели. Детский сад в Северном жилом массиве будет рассчитан на 220 ребят.

На строительство дошкольного учреждения в 2020 году муниципалитет получил более 115 млн рублей, в 2021 году — более 28,2 млн рублей. Детский сад должен распахнуть двери для дошколят во втором квартале 2021 года.