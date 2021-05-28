Уфа, , 13:52 — REGNUM Деятельность реабилитационного центра в Уфе потребовала запретить прокуратура Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что в Калининском районе Уфы на первом этаже многоэтажного жилого дома бизнесмен организовал работу социально — адаптационного центра, в котором оказывалась помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В центре предоставлялись услуги по восстановлению документов, питанию и проживанию данных лиц.

Сотрудники прокуратуры установили, что данный центр не был зарегистрирован в установленном законом порядке и не имеет соответствующих разрешительных документов. Помимо этого, были выявлены нарушения в сфере противопожарной безопасности.

По данному факту было возбуждено административное дело. Сотрудники прокуратуры также потребовали через суд запретить осуществление бизнесменом деятельности по оказанию социальных услуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд в Башкирии приостановил работу частного пансионата для престарелых граждан.