Москва, , 13:58 — REGNUM Предположения компании Microsoft о причастности «российских хакеров» к новым кибератакам на госструктуры США абстрактны и голословны. Кремлю об этом инциденте ничего не известно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 мая журналистам.

По его словам, заявление Microsoft столь же абстрактно, как если бы Россия голословно заявила о большой угрозе программного обеспечения этой компании. Он уточнил, что проводит лишь «сравнительную параллель».

Обвинения со стороны Microsoft вряд ли повлияют на ход встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированной в июне в Женеве, ответил Песков на соответствующий вопрос.

Говоря о возможном росте напряжённости между РФ и США из-за «атаки хакеров», представитель Кремля отметил, что сначала нужны данные о хакерской группе, её якобы связях с Россией, деталях нападения и прочем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая представитель компании Microsoft Тим Берт заявил, что хакеры из группы Nobelium, якобы связанные с Россией, атаковали некоторые организации и государственные агентства США на этой неделе. Эта же группа могла взломать компанию SolarWinds.

Читайте также: В Microsoft обвинили хакеров из РФ в кибератаках на ряд организаций в США