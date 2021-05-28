Сеул, , 13:57 — REGNUM Сеул будет «бороться» с попытками Японии оспорить суверенитет Южной Кореи над островами Токто в Японском море, которые отмечены на карте эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён.

«Мы не потерпим неправомерных действий со стороны Японии в отношении островов Токто», — сообщил глава МИД Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета по иностранным делам, состоявшегося 28 мая.

Ранее бывший премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором потребовал от Японии удалить острова Токто с карты и призвал правительство Южной Кореи мобилизовать все средства, включая бойкот Олимпийских игр, если Токио откажется выполнить требования Сеула.

Бывший председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён также сообщил о том, что включение островов Токто в состав территории Японии неприемлемо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии отказались вносить правки в карту эстафеты олимпийского огня