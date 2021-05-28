Москва, 28 мая 2021, 14:06 — REGNUM Министерство труда и социального развития России пока не видит чётко выраженных предпосылок к переходу на четырёхдневную рабочую неделю, заявил 28 мая глава ведомства Антон Котяков.
В настоящее время в министерстве нет инициативы, которая была бы сформирована и обоснована и где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия COVID-19 «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе.
По его словам, значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня, и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».
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